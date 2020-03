Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Oberndorf a.N./RW) Unfallhergang strittig

Oberndorf-Beffendorf (ots)

Am Montag ist es zwischen Waldmössingen und Beffendorf zu einem Autounfall gekommen, bei dem ein Lastwagen das Heck eines Opel Corsa touchierte. Der Polizei wurden unterschiedliche Versionen des Unfallhergangs von den Beteiligten geschildert. Der 30-jährige Trucker gab an, von dem Corsa-Fahrer beim Überholvorgang geschnitten worden zu sein, weshalb er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der 50-jährige Opel-Fahrer hingegen behauptet, von dem LKW-Fahrer geschoben worden zu sein, weil er langsam fuhr. Am Corsa wurde durch den Unfall die Heckklappe beschädigt, am Laster entstand kein Schaden. Beide Fahrzeuglenker wurden belehrt und wegen gefährlichem Eingriff in den Stadtverkehr angezeigt.

