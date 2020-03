Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen-Harras

TUT) Versuchter Einbruch in eine Fischerhütte (23.03.2020 - 29.03.2020)

Wehingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Einbruch in eine Fischerhütte, der in der letzten Woche im Zeitraum von Montag bis Sonntag am Harrassee begangen wurde.

Unbekannte Täter versuchten nach dem Einwerfen von zwei Glasscheiben an der Eingangstür gewaltsam in die Fischerhütte einzudringen, was ihnen nicht gelang. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 250 Euro.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder möglicherweise durch diese benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 1240, zu melden.

