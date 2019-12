POL-MK: Einbrecher

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

In der vergangenen Nacht sind Unbekannte in ein Vereinsheim an der Neustadtstraße eingebrochen. Sie entwendeten Wechselgeld aus einer Kasse und flexten im Hinterzimmer das Münzfach eines Zigarettenautomaten auf.

Drei mutmaßliche Einbrecher haben am Samstag ihre Beute wieder bei der Polizei abgeliefert. Die 19-jährigen Werdohler räumten ein, am Tag vor Heiligabend in den leerstehenden Danziger Hof eingebrochen zu sein. Ihre Beute, mehrere Biergläser und einen Aschenbecher, lieferten sie der Polizei wieder ab. Zeugen hatten am vergangenen Montag mehrere Personen mit einer dunklen Limousine beobachtet, die Gegenstände aus dem Gebäude trugen.

An der Ütterlingser Straße wurde zwischen dem 18. Dezember und dem vergangenen Freitag die Plexiglasscheibe einer Gartenhütte gewaltsam geöffnet. Ein Unbekannter kletterte in die Hütte und durchwühlte einen Schrank. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9399-0.

