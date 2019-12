Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldautomatensprenger scheitern/Sachbeschädigungen und Einbrüche/Mülltonnen brennen/Handydiebe

Menden (ots)

Zwei Geldautomatensprenger sind am Samstagmorgen an der Holzener Dorfstraße gescheitert. Gegen 7 Uhr hebelten sie eine Blende eines Automaten auf. Sie zogen sich jedoch nach kurzer Zeit wieder zurück. Es entstand nur geringer Sachschaden; der Automat ging noch am Morgen wieder in Betrieb.

Vermutlich mit einer Flasche wurde am Samstag am Südwall die Frontscheibe eines grauen Toyota Avensis eingeschlagen. Der Inhaber hörte nachts gegen 1 Uhr ein klirrendes Geräusch. Am nächsten Abend stellte er den Schaden an seinem Pkw fest.

An der Werler Straße schlug erneut ein Dieb zu: Er zerstörte zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 10.10 Uhr, die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Audi A3. Er zog ein Autoradio aus dem Schacht und nahm einen Rucksack mit einer Canon-Spiegelreflexkamera samt mehreren Objektiven an sich.

Ebenfalls mit einer Glasflasche wurde am Samstagmorgen ein Fenster der Eingangstür des Jugendzentrums an der Holzener Dorfstraße eingeworfen.

Zwischen dem 1. Weihnachtstag und dem vergangenen Freitagabend versuchten unbekannte Täter die Hauseingangstür eines freistehenden Einfamilienhauses am Hüingser Ring aufzuhebeln. Das misslang. Es entstand Sachschaden.

Unbekannte zündeten am Samstag kurz nach 2 Uhr An der Stadtmauer eine Mülltonne an, wodurch ein abgestelltes Fahrrad beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Fast zeitgleich brannte eine weitere Mülltonne an der Unnaer Straße. Auch dieser Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Bei der Nahbereichsfahndung entdeckten die Polizeistreifen eine Gruppe Jugendlicher im Bereich des Hönne-Berufskollegs. Einer aus der Gruppe duckte sich weg und entsorgte etwas im nächsten Gebüsch. Es handelte sich um Cannabis. Da sich der 17-Jährige nicht ausweisen konnte, wurde er von der Polizei nach Hause gebracht.

Zwei Ladendiebe haben am Samstag in einem Geschäft an der Hauptstraße ein IPhone 11 Pro gegen eine Attrappe ausgetauscht. Kurz nach 13 Uhr betraten die Männer das Geschäft und ließen sich beraten. Als sie in die Ecke mit den Apple-Geräten gingen, wurde der Diebstahl-Alarm ausgelöst. Beide verließen das Geschäft. Erst jetzt stellten die Mitarbeiter fest, dass nun eine Attrappe an dem Sicherungskabel hing. Der erste Tatverdächtige ist ca. 1,70 Meter groß und schlank und dürfte etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Er trug eine rote Traningsjacke mit einem Wappen (möglicherweise eines lokalen Vereins), dunkle Haare und eine Sonnenbrille mit Spiegelglas. Er sprach Deutsch mit Akzent. Sein etwa gleichaltriger Begleiter ist etwas größer und fülliger. Er trug eine dunkle Jacke, eine Beanie Mütze und sprach kein Deutsch. Hinweise bitte unter Telefon 9099-0 an die Polizei in Menden.

