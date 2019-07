Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Einbruch in Dentallabor

Celle (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (10.07.2019) über die Dächer im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zu einem Zahntechniklabor in der Harburger Straße. Nach Durchsuchung der Räume flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Gestohlen haben sie nichts. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bergen unter Telefon 05051/47166-0.

