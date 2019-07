Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Kurioser Verkehrsunfall auf dem Lauensteinplatz

Celle (ots)

Während seine Lebensgefährtin einkaufen war, wurde einem 47 Jahre alten Mann auf dem Beifahrersitz eines geparkten Autos langweilig. Der Wartende entschloss sich, das Radio einzuschalten und übersah dabei, dass der erste Gang des Renault Twingo eingelegt war. Um das Radio in Betrieb zu nehmen, drehte der Mann den noch steckenden Zündschlüssel versehentlich so weit herum, dass der Motor ansprang. Zu seinem Entsetzen setzte sich der PKW in Bewegung und rollte schnurstracks in die Außenbestuhlung eines gegenüberliegenden Cafés. Bedauerlicherweise saßen zu dem Zeitpunkt (Freitagnachmittag, 05.07.2019, 14:45 Uhr) mehrere Menschen im Freien und tranken Kaffee. Ein 59 Jahre alter Cafebesucher wurde leicht verletzt, als er dem rollen PKW ausweichen wollte und dabei über seinen Rollator stürzte. Bedeutsamer Sachschaden ist nicht entstanden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

