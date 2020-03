Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Herrenzimmern

RW) Diebstahl einer Eisensäule mit Pflanzschale (28.03.2020 - 29.03.2020)

Bösingen (ots)

Eine Säule aus Eisen mit einer Pflanzschale entwendeten unbekannte Diebe in der Nacht von Samstag zu Sonntag im Zeitraum von 19.30 bis 07.00 Uhr in der Grundstraße in Herrenzimmern von einem Privatgrundstück. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 150 Euro.

Der Tatort befindet sich in einem Wohngebiet unweit der Kreuzung Grundstraße / Hochwaldstraße / Schwarzwaldstraße.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

