Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Ergänzung zum schweren Schiffsunfall am 27.02.2020

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Biebesheim (ots)

Die Ladung des auf dem Weidengrund aufliegenden Gütermotorschiffes (GMS) konnte zum Großteil mittlerweile von einem Kranschiff in ein anderes Güterschiff umgeladen werden und das GMS kam wieder frei. Die Schäden des Wassereinbruches am GMS liegen nun oberhalb der Wasserlinie. Im Hafen in Gernsheim wird die Restladung gelöscht. Das dann leere GMS erhält die Genehmigung der Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung (WSA) mit einem anderen Gütermotorschiff auf dessen Seite gekoppelt zur Schiffwerft nach Speyer zu fahren, um dort repariert zu werden.

Das Tankmotorschiff (TMS) setzt selbstständig seine Fahrt mit Genehmigung des WSA zum Löschort fort. Danach ist die einmalige Fahrt zu einer Werft in den Niederlanden vom WSA genehmigt.

Die Ermittlungen und Zeugenvernehmungen dauern noch an.

Während der Bergemaßnahmen war die Schifffahrt nicht gesperrt, lediglich eine langsame Passage der Unfallstelle war angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell