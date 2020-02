Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Motoryacht niedergebrannt

Wiesbaden (ots)

Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache einer am Freitagmorgen niedergebrannten Motoryacht im Schiersteiner Hafen übernommen. Der Brand wurde der Feuerwehr um 5:10 am Morgen gemeldet. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten zogen sich über den gesamten Vormittag. Die Yacht ist bis Höhe des Gangbords komplett niedergebrannt. Ein Betreten des Schiffs ist aus Sicherheitsgründen vor Ort nicht möglich. Voraussichtlich am kommenden Dienstag wird es in eine gegenüberliegende Werft transportiert, wo Ermittler der Wasserschutzpolizei mit Unterstützung von Brandermittlern des Hessischen Landeskriminalamtes die Ursachen des Brandes aufklären. Bei dem Brand gab es keine Verletzten; über den Löschschaum hinaus gelangten keine Betriebsmittel in das Gewässer

