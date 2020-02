Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall auf dem Main

Mainz-Kostheim (ots)

Zwei auf dem Main fahrende Gütermotorschiffe sind am frühen Donnerstagmorgen in Höhe Mainz-Kostheim zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich in einer scharfen, unübersichtlichen Biegung und verursachte an beiden Schiffen erheblichen Sachschaden. Bei dem Zusammenstoß wurden tiefe Kratzer in die Außenhaut beider Schiffe geschlagen; darüber hinaus wurden verschiedene Festmacher beschädigt. Der Bergfahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. Dem Talfahrer wurde ein Weiterfahrverbot erteilt, bis seine Schäden durch eine Fachfirma wieder Instand gesetzt worden sind. Er hat im Bereich einer Schiffswerkstatt festgemacht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Schiffsverkehr auf dem Main war nicht beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden Maaraue

55252 Mainz-Kastel

Tel.: 06134 / 5566 - 0

Fax: 06134 / 5566 - 40



Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell