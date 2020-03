Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz - Holzhausen

RW) Tataufklärung zu mehreren Sachbeschädigungen in Holzhausen (31.03.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Klären konnten die beim Polizeipostens Sulz am Neckar tätigen Polizeibeamten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung eine größere Anzahl von Sachbeschädigungen, die im Zeitraum von Samstag, 07.03.2020, bis Sonntag, 08.03.2020, in der Stadionstraße, in der Hauptstraße und im Bereich des Rathauses in Holzhausen begangen wurden.

Das Polizeipräsidium Konstanz berichtete in der am 09.03.2020 im Presseportal des Polizeipräsidiums Konstanz im Internet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4541654 veröffentlichten Pressemeldung vom 09.03.2020 über die begangenen Straftaten.

Als Verursacher der Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen und der an den genannten Tatorten gesprühten Graffitis wurden vier Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren mit Wohnsitzen in Sulz am Neckar und in Vöhringen ermittelt. Gegen die Tatverdächtigen erfolgte die Vorlage einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Rottweil.

