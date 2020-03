Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Firmenfassade verschmiert

Rottweil (ots)

An der Außenwand eines Firmengebäudes in der Primtalstraße sind am Montag großflächige Schriftzüge eines unbekannten Farbsprayers festgestellt worden. Die mehrere Quadratmeter großen Schriftzüge "FCK AFD" und "STAY LOYAL DON`T VOTE AFD" sind politisch motiviert. Wann genau diese Schmierereien entstanden sind, ist nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Rottweil unter 0741 4770 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell