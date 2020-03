Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./RW) Polizei erwischt Uhrendieb 30.03.2020, 21 Uhr

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Ein Dieb hat am Montagabend im Einkaufszentrum in der Friedrich-List-Straße drei Uhren gestohlen. Dazu schlug er eine Scheibe einer Vitrine ein und verließ mit der Beute den Markt. Zeugen beobachteten, wie er sich in Richtung der dortigen Autowaschanlage entfernt hatte. Bei der anschließenden Personenfahndung wurde der Mann aufgrund der guten Beschreibung auf einem Feldweg in der Thierviller Straße in Richtung Hochmössingen entdeckt und festgenommen. Der 28-Jährige hatte die zuvor gestohlenen Uhr noch bei sich. Aufgrund der starken Alkoholisierung des Mannes musste er in Gewahrsam genommen werden.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell