Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrt missachtet (30.03.2020)

Donaueschingen (ots)

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag an der Einmündung "Am Tiefen Weg / Hagelrainstraße" ereignet hat. Ein 52-jähriger Nissan-Lenker befuhr die Straße "Am tiefen Weg", bog an der Einmündung nach links in die Hagelrainstraße ab und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten 42-jähirgen Ford Transit-Lenker. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, der Ford war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell