Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200403 - 0314 Frankfurt-Nieder-Eschbach: Wohnungsbrand im 12. Obergeschoss

Frankfurt (ots)

(dr) Am späten Donnerstagabend, gegen 22:50 Uhr, kam es im Konrad-Duden-Weg zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bei dem Versuch das Feuer eigenständig zu löschen verletzte sich eine Person.

Bewohner des Wohnblocks hatten das Feuer gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr lokalisierte die brennende Wohnung im 12. Obergeschoss des Hauses und löschte den Brand zügig ab. Mutmaßlich brach das Feuer in einem Schlafzimmer der Wohnung aus. Ein 25-Jähriger erlitt bei dem Versuch das Feuer eigenständig mit einem Teppich zu löschen leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Andere Personen, welche sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung aufhielten, blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Wohnung ist durch den Brand und die Rußentwicklung bis auf weiteres unbewohnbar. Nach erster Schätzung dürfte sich der Sachschaden auf über 40.000 Euro beziffern. Was Auslöser den Brandes in der Wohnung war, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Frankfurt hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

