Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200406 - 0319 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Fahrraddieb "aufgeschreckt"

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Sonntag, gegen 21:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in Höhe der Mainzer Landstraße 323 zu stehlen. Zunächst hebelte der Unbekannte mit einem Werkzeug das Kettenschloss auf, welches er dadurch beschädigte. Unmittelbar danach erschien der 20-jährige Geschädigte, welcher den noch immer am Fahrrad stehenden Täter aus der Ferne beobachtete. Da dies jedoch von dem Täter scheinbar nicht unbemerkt blieb, sah dieser von der Vollendung des Fahrraddiebstahls ab und entfernte sich umgehend vom Ort des Geschehens in Richtung Galluswarte. Dabei fuhr er mit einem limonen-gelben Fahrrad davon.

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 30-40 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, runder Bart, normale Statur, trug eine schwarze Basecap, dunkle Jacke oder Pullover, dunkle Trekkinghose.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten sich mit dem 4. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 10400 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

