POL-F: 200405 - 0316 Frankfurt-Bonames: Eltern mit Messer verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 4. April 2020, gegen 16.30 Uhr, kam es in einer Wohnung im Ben-Gurion-Ring zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Mann und seinen dort mit ihm lebenden Eltern. Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung. Nachbarn konnten beobachten, wie der Beschuldigte zunächst mit einem Rohr auf seine Eltern einschlug, dann aber mit einem Messer auf sie einstach. Mehrere Nachbarn eilten zu dem Balkon, um auf den 42-Jährigen einzureden. Dieser zog sich in die Wohnung zurück, wo er später festgenommen wurde. Seine Eltern, Vater 67 Jahre alt, Mutter 63 Jahre alt, erlitten schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie sofort ärztlich versorgt wurden. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Geschehensablauf sind noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

