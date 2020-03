Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigter Raub in Wilhelmshaven - eine männliche Person soll unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert haben - Polizei sucht zur Aufklärung Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 26.03.2020, wurde bei der Polizei ein Raub angezeigt, der sich am Montagmorgen, 23.03.2020, im Stadtpark ereignet haben soll.

Das 31-jährige männliche Opfer gab zu dem Grund seiner späten Anzeige bei der Polizei an, sich vorher nicht getraut zu haben. Seinen Angaben nach, hätte er an dem Montagmorgen gegen 06:30 Uhr einen Spaziergang im Stadtpark, Bereich Neuengrodener Weg, gemacht. In der Nähe des "Ehrenfriedhofs" sei ihm eine Person entgegengelaufen.

Diese Person soll daraufhin ein Springmesser gezogen, es dem Opfer vorgehalten und die Herausgabe von Bargeld und Handy gefordert haben. Der 31-Jährige hätte daraufhin dem Unbekannten sein Portemonnaie hingeworfen, die das eingesteckt und weggelaufen sein soll. Nach der Beschreibung des Opfers soll der mit muskulärer Statur beschriebene Unbekannte ca. 180 cm groß und etwa 40 Jahre alt gewesen sein.

Er soll außerdem schwarze kurze Haare und eine an der Hand sichtbare Tätowierung gehabt und zur Tatzeit eine dunkle Jogginghose und eine weiße dicke Winterjacke getragen haben.

Zur angezeigten Tatzeit war es bereits hell, so dass die Polizei zur Aufklärung um Mithilfe hofft. Personen, die zu der Zeit ebenfalls im Stadtpark waren oder anderweitig ergänzende Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

