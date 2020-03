Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Lagerhalle in Bockhorn - Täter haben es auf Werkzeug abgesehen und entwenden diverse Geräte - der Abtransport der Beute könnte aufgefallen sein, so dass Polizei um Hinweise bittet

Bockhorn (ots)

In der Zeit vom 05. - 24.03.2020 hebelten Unbekannte in der Kochstraße die Tür einer Lagerhalle (ehemaliger Hühnerstall) auf. Aus der als Werkstatt und Lagerraum genutzten wurden diverse Werkzeuge entwendet.

Die Täter nahmen u.a. einen Plasmaschneider, ein Schweißgerät, einen Pkw-Felgensatz mit Winterreifen sowie ein motorisiertes Surfbrett mit.

Aufgrund der Warenmenge könnte der Abtransport aufgefallen sein, so dass die Polizei Personen bittet, die in dem Bereich in der letzten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04451/9230 zu melden.

