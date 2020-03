Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zeuge beobachtet das Öffnen von Paketen - Verdacht des gemeinschaftlichen Diebstahls aus widerrechtlich geöffneten Paketen - Polizei bittet zur weiteren Aufklärung um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochvormittag, 25.03.2020, beobachtete ein Zeuge im Fulfsweg in Wilhelmshaven zwei verdächtige Personen in einem geparkten Transporter.

Er konnte sehen, wie eine vermutlich jugendliche bzw. sehr junge Person gegen 11:20 Uhr im Führerhaus des Transporters Pakete öffnet, aus diesen Paketen Waren entnahm, diese zurücklegte und die Pakete wieder verschloss.

Einer der Insassen des Transporters soll einen schwarzen Hoody mit hochgezogener Kapuze getragen haben. Auffällig seien auf der Vorderseite der Kapuzenjacke zwei rote, versetzt aufeinanderliegende Applikationsstreifen gewesen.

Der Fahrer, Zusteller der Pakete hat an dem Mittwoch eine auffällig neongelbe Warnweste getragen; es soll sich nach bisherigem Ermittlungsstand um eine Ausstellertour im Stadtnorden gehandelt haben.

Aufgrund der geschilderten Beobachtungen besteht der Verdacht des gemeinschaftlichen Diebstahls und der Verdacht gegen das Postgeheimnis verstoßen zu haben.

Bei dem genutzten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Transporter mit amtlichen Kennzeichen aus Hamburg, ohne jegliche Werbe- bzw. Firmenaufschrift.

Zeugen, die ein beschädigtes, leeres bzw. unbeschädigtes Paket empfangen haben, ebenfalls Angaben zu dem Fahrzeug oder anderweitige Ergänzungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

