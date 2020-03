Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Bäckerei in Wilhelmshaven - Schaufensterscheibe mit einem Backstein eingeworfen - Polizei bittet um Zeugenhinweise, die Verdächtiges gehört haben

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 25.03, 15:00 - 26.03.2020, 04:55 Uhr kam es in der Mitscherlichstraße zu einem Einbruch in eine Bäckerei.

Ein bislang unbekannter Täter warf die Schaufensterscheibe einer Bäckerei mit einem Backstein ein und stieg durch das entstandene Loch in das Geschäft ein. Derzeit können keine Angaben zu möglichem Diebesgut gemacht werden.

Da das Einwerfen Krach verursacht haben dürfte, hofft die Polizei auf Hinweise.

Zeugen, die Auffälliges hören oder beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell