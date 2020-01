Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Friseursalon

Hagen (ots)

Zu einem Einbruch in einen Friseursalon kam es am Mittwoch, den 22.01.2020, zwischen 03:30 Uhr und 07:50 Uhr auf der Eilper Straße. Die Täter hebelten die Eingangstür zu dem Geschäft auf und durchwühlten das Innere der Räumlichkeiten. Als Beute nahmen die Diebe die Registrierkasse sowie einen Tablet-Computer mit. Aufmerksam auf den Einbruch wurde eine 36-jährige Zeugin, die nachts und am frühen Morgen mit ihrem Hund an dem Laden vorbeikam und der Polizei angeben konnte, dass der Schaden an der Tür um 03:30 Uhr noch nicht vorhanden war.

