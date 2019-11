Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - Fahrradkontrollen in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (MS) - Im Rahmen der Aktion Radschlag führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh am Mittwoch (27.11., 13.00 - 20.00 Uhr) Fahrradkontrollen in Verl durch. Schwerpunkt war das Fehlverhalten von und gegenüber Radfahrern sowie die Überprüfung von Fahrrädern im Hinblick auf mögliche Diebstahlsdelikte. Bei Einbruch der Dunkelheit wurden außerdem die Beleuchtungseinrichtung der Fahrrad- und Pedelecfahrer überprüft und Mängel geahndet. Zahlreiche Fahrradfahrer verstießen gegen das Rechtsfahrgebot oder wurden aufgrund mangelhafter Beleuchtungseinrichtung bzw. wegen mangelhafter technischer Einrichtung angehalten. Sie mussten ein Verwarngeld zahlen. Zwei weitere Radfahrer mussten ein Verwarnungsgeld in Höhe von je 55 Euro wegen der verbotswidrigen Handynutzung entrichten. Ein Fahrradfahrer beging einen Rotlichtverstoß, der mit einem Bußgeld geahndet wurde. Auch das Fehlverhalten anderer motorisierter Verkehrsteilnehmer wurde am gestrigen Kontrolltag geahndet. Ein Autofahrer missachtete die Geschwindigkeitsbegrenzung in einem verkehrsberuhigten Bereich. Er entrichtete ein Verwarngeld. Ein weiterer Autofahrer nutze sein Handy am Steuer und musste ein Bußgeld bezahlen. Insgesamt wurden 44 Verstöße von Fahrradfahrern und zwei Verstöße von Autofahrern festgestellt. Der Verkehrsdienst wird auch zukünftig weiter entsprechende Kontrollen durchführen.

