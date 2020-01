Polizei Hagen

POL-HA: Vier Autospiegel in der Buscheystraße abgetreten

Hagen (ots)

Eine Zeugin rief am Dienstagabend, 23:14 Uhr, die Polizei in die Buscheystraße. Sie hatte zwei junge Männer dabei beobachtet, wie sie an zwei Autos die Außenspiegel abtraten und dann in Richtung Eugen-Richter-Straße flüchteten. Wie sich später herausstellte, beschädigten die Täter noch zwei weitere Autos. Die Zeugin beschreibt die Täter als 16-25 Jahre alt und dunkel gekleidet. Beide trugen Kapuzen auf dem Kopf. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Straftaten unter 02331-986-2066.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell