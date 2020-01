Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt-Kanalstraße

Zwei brennende Autos -ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag (18.01.) zu Sonntag brannten zwei auf dem Parkplatz in der Kanalstraße abgestellte Fahrzeuge in voller Ausdehnung. In unmittelbarer Nähe wurde ein 29-jähriger Ostholsteiner vorläufig festgenommen. Gegen ihn richtet sich der Verdacht, die Fahrzeuge in Brand gesetzt zu haben.

Kurz vor Mittagnacht kamen die Eigentümer eines Peugeot und eines VW Beatle zum Parkplatz in der Kanalstraße und mussten feststellen, dass aus ihren beiden gegen 18:00 Uhr abgestellten Fahrzeugen Rauch aufstieg und sich schnell zum Feuer entwickelte. Die Berufsfeuerwehr wurde alarmiert und konnte die Fahrzeugbrände löschen. Beide Wagen sind komplett ausgebrannt.

Beamte des 3. Polizeireviers konnten in unmittelbarer Nähe einen 29-jährigen Ostholsteiner als Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der Mann bestreitet den Vorwurf. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurde im Handschuhfach eine Druckluftwaffe aufgefunden. Der Ostholsteiner hatte nicht den erforderlichen Waffenschein, so dass die Waffe sichergestellt wurde. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen im Behördenhochhaus zunächst wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu diesem Geschehen bitte an die Rufnummer 0451-1310.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell