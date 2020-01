Polizei Hagen

POL-HA: Firmenfahrzeug vor Haustür entwendet

Hagen (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Polizei in die Straße An der Egge nach Emst gerufen. Ein 43-jähriger Mann erklärte den Beamten, dass er seinen Firmenwagen am Vorabend, um 19:45 Uhr, gegenüber seines Wohnhauses abgestellt habe. Am 21.01.2020, um 08:50 Uhr, stellte er fest, dass sein Wagen verschwunden war. Der schwarze BMW verfügt über ein schlüsselloses Zugangssystem. Die Schlüssel des Wagens befanden sich noch in der Wohnung. In dem Auto lagen zudem ein Laptop und die Geldbörse des Geschädigten mit Dokumenten.

