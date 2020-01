Polizei Hagen

POL-HA: 6 Leichtverletzte und rund 43.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Hagen (ots)

Am Dienstag, 21. Januar, ereignete sich auf der Steltenbergstraße im Einmündungsbereich zur Auffahrt der Bundesautobahn 46 ein Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige fuhr gegen 16:15 Uhr mit ihrem VW Polo in Richtung Iserlohner Straße und wollte links auf die Autobahn abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem BMW einer 56-Jährigen aus dem entgegenkommenden Verkehr. Die 56-jährige Hagenerin, 18-jährige VW-Fahrerin sowie vier weitere in ihrem Fahrzeug befindliche Frauen (zwei Mal 17 Jahre alt sowie zwei Mal 18 Jahre alt) verletzten sich bei dem Unfall leicht. Alle Frauen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 43.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell