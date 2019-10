Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Im Linienbus randaliert

Rhede (ots)

In der Nacht zum Sonntag randalierte eine Gruppe junger Männer (16, 17, 20 und 28 Jahre alt, alle in Borken wohnhaft) gegen 02.30 Uhr in einem Linienbus derart heftig, dass sich der Fahrer weigerte die Fahrt fortzusetzen und die Polizei informierte.

Die Randalierer hatten auf den Sitzen gestanden, geraucht, überlaut Musik gehört und andere Fahrgäste angepöbelt, bedroht und beleidigt. Zudem war eine Scheibe des Busses beschädigt worden. Die Beschuldigten sind polnischer, serbischer, irakischer und guineischer Herkunft. Einigen Zeugen war die die Gruppe schon am Bocholter Busbahnhof wegen ihres aggressiven pöbelnden Verhaltens aufgefallen. Weitere konkrete Tatvorwürfe liegen bislang nicht vor.

Die Randalierer wurden des Busses verwiesen und sehen sich nun den Folgen eines Straf- und Bußgeldverfahrens gegenüber.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell