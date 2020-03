Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Tabakwaren aus einer Tankstelle in Varel - Täter wurde beobachtet und im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen von der Polizei gefasst

Varel (ots)

Am Donnerstagvormittag, 26.03.2020, kam es in einem Tankstellenshop in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße zu einem Diebstahl. Eine männliche Person entwendete gegen kurz nach 11 Uhr Tabakwaren und wurde dabei beobachtet.

Im Rahmen der daraufhin erfolgten Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Täter von den Beamten gestellt werden. Bei der Person handelt es sich um einen 39-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz, jedoch eine Kontaktadresse in Oldenburg hat.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

