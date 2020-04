Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brandmeldealarm an der Hagener Straße.

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 04.04.2020 um 05:00 Uhr wurden die Löschzüge 1, 2 und die Hauptwache der Feuerwehr Gevelsberg zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage auf die Hagener Straße alarmiert. Hier hatte sich eine Bettdecke in einem Patientenzimmer eines Alten und Pflegeheims entzündet. Durch das schnelle und Umsichtige Handeln der anwesenden Pflegekraft wurde schlimmeres verhindert. Diese Pflegekraft konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand löschen und noch die beiden Bewohner aus dem Zimmer retten. Zur Vorsorge kamen alle drei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehr führte Lüftungsmaßnahmen durch und konnte die Einsatzstelle im Anschluss an den Haustechniker übergeben.

