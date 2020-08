POL-KN: (Horb am Neckar/FDS) Fahrzeugbrand verursacht kilometerlangen Stau 12.8.20, 13.45 Uhr

Polizeipräsidium Konstanz

Ein brennendes Auto hat am Nachmittag auf der A81 bei Horb am Neckar im Kreis Freudenstadt einen fast 20 Kilometer langen Rückstau verursacht. Die Fahrzeugschlange ging auf der Fahrspur Richtung Singen teilweise zurück bis zur Ausfahrt Herrenberg im Kreis Böblingen. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Ford Fokus bemerkte zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb, dass der Motor seines Firmenwagens zu stottern anfing und alle Kontrollleuchten im Armaturenbrett blinkten. Geistesgegenwärtig lenkte er das Auto, das vor kurzem erst in einer Werkstatt war, auf den Standstreifen. Als er das Warndreieck aufstellte, quoll bereits Rauch aus dem Motorraum. Innerhalb kürzester Zeit griff das Feuer auf das ganze Fahrzeug über. Die Feuerwehren Ergenzingen, Horb und Altheim rückten mit 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an. Das Auto brannte dennoch völlig aus. Laut Autobahnmeisterei, die ebenfalls vor Ort kam, wurde durch die Hitze auch der Asphalt und ein Teil einer angrenzenden Wiese beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden am Auto und an den Einrichtungen auf 30.000.- Euro. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn in Richtung Singen musste für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Danach wurde eine Fahrspur freigegeben. Nach drei Stunden Lösch- und Reinigungsarbeiten war die komplette Fahrbahn wieder frei. Durch den Rückstau kam es auch auf den Umleitungsstrecken teilweise zu erheblichen Behinderungen.

