POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebstahl von Autokennzeichen (12.08.2020)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße "Auf Rinelen" begangen wurde. Ein unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen "FR-N 1899", das an einem Skoda Fabia angebracht war. Personen, die Hinweise auf den Täter oder zum Verbleib des Kennzeichens machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07721 8500-0, zu melden.

