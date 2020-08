Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Radfahrer stürzt nach einem Ausweichversuch (11.08.2020)

Stockach (ots)

Leicht verletzt wurde ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.15 Uhr in Stockach-Windegg. Ein 40-jähriger Fahrer eines Traktors mit Anhänger bog von der K 6177 aus Richtung Mahspüren im Hegau kommend, kurz vor der Einmündung in die B 14, nach rechts auf einen landwirtschaftlichen Weg in Richtung Hindelwangen ab. Kurz danach, in einer engen, unübersichtlichen Rechtskurve musste er aufgrund der Länge seines Gespanns auf die linke Fahrbahnseite ausholen, um die Kurve befahren zu können. In diesem Moment kam der 72-jährige Radfahrer entgegen, der beim Erkennen des Traktors auf seiner Fahrspur nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen wollte. Hierbei streifte er mit dem Fahrrad den Traktor, überschlug sich und stürzte. Nach den Erste-Hilfe-Maßnahmen vom Rettungsdienst begab sich der 72-Jährige nach Hause.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell