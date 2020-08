Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Pkw-Lenkerin übersieht Radfahrerin (11.08.2020)

Konstanz (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat eine 17-jährige Fahrradfahrerin am Dienstag gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Max-Stromeyer-Straße / Riedstraße / Byk-Gulden-Straße erlitten. Eine 56-jährige Lenkerin eines VW übersah beim Ausfahren des Kreisverkehrs in Richtung Byk-Gulden-Straße die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, die sich bereits auf dem auf der Fahrbahn farblich markierten Radstreifen beim Überqueren der Byk-Gulden-Straße befand. Bei dem Zusammenstoß sowie dem anschließenden Sturz verletzte sich die 17-Jährige und wurde zur ärztlichen Versorgung vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro.

