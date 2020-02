Polizei Paderborn

POL-PB: Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung

Borchen (ots)

(mb) Nach dem Feuer an der Straße "Am Knocken", bei dem am Samstagabend ein Wohnhaus beschädigt und ein Wohnwagen unter einem Carport ausbrannte, hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.

Der Brand im Bereich des Carports, unter dem ein Wohnwagen stand, wurde gegen 22.10 Uhr von Anwohnern bemerkt. Sie alarmierten die Feuerwehr. Aufgrund des starken Windes breitete sich das Feuer schnell aus und griff auf einen weiteren Anhänger vor dem Carport und das Wohnhaus über. Der Wohnwagen brannte völlig aus. Die Fassade des Wohnhauses sowie das Dach wurden stark beschädigt. Ein Zimmer brannte komplett aus. Das Carport und ein weiteren Anhänger wurde stark beschädigt. Der Schaden wird auf insgesamt 150.000 Euro geschätzt.

Nach den Untersuchungen am Brandort geht die Polizei davon aus, dass der Wohnwagen in Brand gesetzt worden ist. Die Kripo bittet weiter um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die vor Brandausbruch in Tatortnähe gesehen worden sind. Sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05251/3060.

