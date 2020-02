Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in eine Schule

Bad Lippspringe, Im Bruch (ots)

Am Sonntag, den 23.02.2020 ist es gegen 02:50 Uhr zu einem Einbruch mit anschließender Sachbeschädigung an einer Schule in der Straße "Im Bruch" in Bad Lippspringe gekommen. Unbekannte Täter schlugen an einer Zugangstür die darin befindliche Glasscheibe ein. So verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Aus dem Gebäude wurde nach ersten Erkenntnissen ein Feuerlöscher entwendet. Im Gebäude wurden zudem Farbschmierereien durch Graffiti festgestellt, die durch die unbekannten Täter verursacht worden waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich bei der Polizei über folgende Telefonnummer: 05251-3060 zu melden.

