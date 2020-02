Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bissendorf: LKW-Anhänger gerät in Brand - Die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am 15.02.2020 ist in den frühen Morgenstunden ein LKW-Anhänger in Brand geraten. Aktuell geht die Kripo von einer vorsätzlichen Verursachung aus und sucht daher Zeugen.

Der Sattelzug war im Gewerbegebiet an der Straße Zöllners Garten abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen schlief der Fahrer (50) des Sattelzuges in der Fahrerkabine und wurde gegen 01:00 Uhr auf das Feuer aufmerksam. Er verließ sofort das Fahrzeug und konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Als die alarmierten Polizei- und Feuerwehrkräfte vor Ort ankamen, stand der Anhänger bereits in Vollbrand. Auch die Zugmaschine sowie ein danebenstehender Fahrzeugtransporter wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Zeuge meldete sich kurze Zeit später bei der Polizei und erklärte, er habe etwa zum Tatzeitpunkt eine Person gesehen, die sich vom Brandort entfernt habe. Es habe sich um einen dunkel gekleideten Mann im Alter von circa 25 Jahren gehandelt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu der verdächtigen Person geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511-109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden. /mr

Polizeidirektion Hannover

Martin Richter

Telefon: 0511 109-1041

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

