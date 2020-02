Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vier Tatverdächtige nach Trickdiebstahl angetroffen

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 14.02.2020, gegen 18:00 Uhr, ist es vier mutmaßlichen Trickdieben gelungen, einer 77-jährigen Frau Schmuck und Bargeld zu stehlen. Ein Polizeibeamter ist in seiner Freizeit auf die Situation aufmerksam geworden und hat die Polizei alarmiert. Die eingesetzten Beamten konnten die vier Tatverdächtigen festnehmen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand klingelte die Bande an der Haustür des Mehrfamilienhauses an der Bödekerstraße (Oststadt) und lockte die spätere Geschädigte unter einem Vorwand vor das Haus. Dort verwickelte eine mutmaßliche Täterin die 77-Jährige in ein längeres Gespräch. Diese Zeit nutzen die anderen Bandenmitglieder, um in die offenstehende Wohnung zu gelangen und von hier diverse Wertgegenstände mitzunehmen. Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter wurde auf die Situation aufmerksam und schaltete sich ein. Daraufhin brach die Frau das Gespräch ab und entfernte sich zügig. Der Polizeibeamte alarmierte daraufhin die Polizei und nahm die Verfolgung auf.

Alle vier Trickdiebe konnten in der Nähe vom Tatort durch die alarmierten Polizisten angetroffen werden. Bei ihnen wurden Schmuck und Bargeld aufgefunden. Sie wurden zunächst zur Polizeistation Raschplatz verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. /mr

