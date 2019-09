Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Gemeinsame Diensteinheit von Bundes- und Landespolizei sowie ZOLL zieht alkoholisierten Fahrzeugführer nach Flucht aus dem Verkehr

Usedom/ Koserow/ Ückeritz (ots)

Am zurückliegenden Samstag (21. September 2019 gegen 02:15 Uhr) wollte eine Streife der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald (Kooperation der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und des Hauptzollamtes Stralsund) in der Ortslage Koserow einen PKW Nissan kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die deutlichen Anhaltesignale der Beamten und setzte seine Fahrt in Richtung Zempin fort. Nachdem die Streife das Fahrzeug überholen konnte und erneut zum Anhalten aufforderte, wendete der 50-jährige Fahrzeugführer den PKW plötzlich und fuhr zurück in Richtung Koserow. Auf Höhe des dortigen Bahnhofs umfuhr der deutsche Staatsangehörige eine zweite Streife der Gemeinsamen Diensteinheit. Weitere Anhalteversuche waren zunächst nicht erfolgreich. Der Nissan-Fahrer entzog sich der Kontrolle und floh über die B 111 weiter in Richtung Ückeritz. Hier gelang es den Einsatzkräften den PKW zu stoppen. Der Fahrer verließ das Fahrzeug und floh auf ein angrenzendes Feld. Nach ca. 60 Metern konnte er durch die Beamten gestellt werden.

Der Grund der Flucht war schnell klar. Der polnische Staatsangehörige war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,83 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn bestand der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr, der Gefährdung des Straßenverkehrs, und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen werden jetzt durch die sachlich zuständige Landespolizeidienststelle geführt.

