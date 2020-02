Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in einen Jugendtreff

Paderborn-Sennelager, Klosterweg (ots)

Am Samstag, den 22.02.2020 gegen 19:40 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Fenster in einem Jugendtreff in Paderborn-Sennelager aufgehebelt. So konnten sich die unbekannten Täter unbefugt Zutritt zum Objekt verschaffen. Im Gebäude wurden Gegenstände beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Gebäude am Klosterweg nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

