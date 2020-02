Polizei Paderborn

POL-PB: Carportbrand in Borchen

Borchen, Am Knocken (ots)

Am Samstag, den 22.02.2020, geriet eine im Carport eines Einfamilienhauses abgestellte Mülltonne aus bislang noch nicht geklärter Ursache in Brand. Gegen 22:10 Uhr bemerkten die Mieter des dazugehörigen Einfamilienhauses an der Straße "Am Knocken" ein Feuer im Carport und verständigten die Feuerwehr. Durch den Brand wurden sowohl das Carport, als auch Teile des Hauses teils stark beschädigt. In dem Carport stand zudem ein Wohnwagen, auf den die Flammen ebenfalls übergriffen. Der Wohnwagen brannte dabei nahezu komplett aus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich bei der Polizei über folgende Telefonnummer: 05251-3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell