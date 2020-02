Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pkw in Steinenbronn aufgebrochen; Feuerwehreinsatz in Magstadt; Autofahrerin kommt auf der K 1028 bei Herrenberg von der Fahrbahn ab - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Steinenbronn: Pkw aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hatte es zwischen Dienstag 19:00 Uhr und Mittwoch 13:00 Uhr auf einen nicht zugelassenen Mercedes abgesehen, der in der Lerchenstraße in Steinenbronn im Hof eines Fahrzeugersatzteilhandels abgestellt war. Durch eine zuvor eingeschlagene Seitenscheibe drang der Unbekannte in das Fahrzeug ein, entwendete aus diesem rund 20 Katalysatoren, deren Wert sich auf eine vierstellige Summe beläuft. Anschließend machte sich der Dieb mit der Beute aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, in Verbindung zu setzen.

Magstadt: Mercedes in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entzündete sich am Mittwoch gegen 19:50 Uhr ein Mercedes, der in einem Doppelgaragenkomplex in der Waldstraße in Magstadt stand, selbst. Die Freiwillige Feuerwehr Magstadt rückte daraufhin mit 40 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen zum Brandort aus und löschten das Feuer. Durch den Brand wurde der Mercedes, ein weiterer BMW, der sich zur Restauration in der Garage befand, sowie Teile des Innenraums in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 85.000 Euro. Durch den schnellen Löscheinsatz konnte das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Herrenberg: Peugeot kommt von Fahrbahn ab - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall, der sich am Mittwoch gegen 16:30 Uhr auf der Kreisstraße 1028 ereignete, sucht das Polizeirevier Herrenberg Tel. 07032 2708-0, nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 56-jähriger Ford-Lenker auf der Kreisstraße von Herrenberg-Haslach kommend in Richtung Herrenberg / Landesstraße 1184 unterwegs. Auf Höhe des Steinbruchs soll der Ford-Lenker zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw angesetzt haben. Gleichzeitig soll eine ihm entgegenkommende 35 Jahre alte Peugeot-Lenkerin nach rechts ausgewichen sein, um einen Zusammenstoß mit dem Ford zu vermeiden. Derzeit ist nicht bekannt, ob tatsächlich ein Überholmanöver stattgefunden hat. Aufgrund dessen werden Zeugen und insbesondere der bislang unbekannte Lkw-Fahrer gesucht, die das Geschehen eventuell beobachtet haben. Nach dem Ausweichmanöver stand der unbeschädigte Peugeot in einem angrenzenden Feld. Der Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen herausgezogen und die Frau konnte ihre Fahrt fortsetzen.

