Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Audi gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Auf einen hochwertigen Audi hatte es ein bislang unbekannter Täter abgesehen, der zwischen Dienstag 23:30 Uhr und Mittwoch 07:30 Uhr in der Weinbergstraße in Leonberg-Höfingen zuschlug. Der Unbekannte entwendete einen schwarzen Audi Q7 mit Stuttgarter Zulassung (S), der neben einem Wohnhaus auf einem Stellplatz abgestellt war. Der Wert des Wagens liegt bei etwa 65.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031 13-00, in Verbindung zu setzen.

