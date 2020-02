Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Sindelfingen; Unfallflucht in Leonberg; Vorfahrtsmissachtung im Bereich Renningen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen-Nord: Unfall mit vier Beteiligten

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15:30 Uhr in Sindelfingen-Nord ereignete. Ein 70 Jahre alter Mann war mit einem Mercedes auf der Pfarrwiesenallee in Richtung Sindelfingen-Maichingen unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Eltinger Straße fuhr der 70-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen Citroen, dessen 21-jährige Fahrerin verkehrsbedingt wartete, auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen auf den ebenfalls wartenden Audi eines 62-Jährigen geschoben. Gleichzeitig lenkte der 70-Jährige seinen Wagen nach links und streifte noch einen entgegenkommenden 34-jährigen Mercedes-Lenker. Durch den Unfall erlitt die 21-Jährige leichte Verletzungen. Zwei der insgesamt vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leonberg: Unfallflucht auf Friedhofsparkplatz

Durch die Aufmerksamkeit einer Zeugin konnte am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht in Leonberg aufgeklärt und eine Tatverdächtige ermittelt werden. Gegen 18:45 Uhr beobachtete die Zeugin, wie eine Audi-Lenkerin in der Burggasse auf dem Friedhofsparkplatz einparkte. Dabei stieß sie gegen einen geparkten Mercedes und richtete einen Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro an. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte die Autofahrerin anschließend ihre Fahrt fort. Die Zeugin hatte sich das Kennzeichen gemerkt und schließlich die Polizei alarmiert. Beamten des Polizeireviers Leonberg konnten die vermeintliche 62-jährige Fahrerin an ihrer Wohnanschrift feststellen. Da sie Alkoholgeruch bei ihr wahrgenommen hatten, führte sie einen Atemalkoholtest durch, der positiv ausfiel. Anschließend musste sich die Frau einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Renningen: Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten kam es am Dienstag gegen 10:00 Uhr auf der Kreisstraße 1060 bei Renningen. Der 74 Jahre alte Fahrer eines Audi wollte von der Rutesheimer Straße nach links auf die K 1060 einbiegen. Dabei übersah er vermutlich einen von links kommenden 22-Jährigen, der mit einem Volvo von Malmsheim in Richtung Rutesheim fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die Verkehrsteilnehmer schließlich zusammen, wodurch der 22-jährige Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

