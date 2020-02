Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Wechsel bei den Schülerlotsen der Campus-Schulen

Bild-Infos

Download

Ludwigsburg (ots)

"Wir sind heute alle hier, um Euch `Noch-Schülerlotsen` nach einem Jahr Eures Einsatzes offiziell zu verabschieden, Eure Leistung zu würdigen und Euch `Bald-Schülerlotsen` zu begrüßen und für Euer neues Amt auszustatten." Mit diesen Worten begrüßte die Leiterin des Referats Prävention, Kriminalrätin Ute Scholpp, am Donnerstag, 20.02.2020 beim Polizeipräsidium Ludwigsburg rund 50 Schülerinnen und Schüler der Campus-Schulen der Ludwigsburger Innenstadt.

Gar nicht so einfach, die Fußgängerströme aus Richtung Bahnhof an den Fußgängerüberwegen in der Solitudestraße abzusichern, während zeitgleich unzählige Autofahrer die Straße entlangfahren. "Sich hier mitten rein ins Getümmel zu stellen und den Verkehr zu sichern ist nicht ganz ohne. Wie wichtig Eure Arbeit ist, hat sich auch daran gezeigt, dass viele Passanten auf Euch und uns zukamen und sagten, wie froh sie über Euren Einsatz sind," erzählte Ute Scholpp und bedankte sich bei den alten Schülerlotsinnen und Schülerlotsen für deren Mut, Verantwortungsbewusstsein, Disziplin und Zuverlässigkeit. Den neuen Schülerlotsen dankte sie für ihre Bereitschaft dieses wichtige Amt zu übernehmen: "Ihr leistet damit einen ganz wichtigen Beitrag zu unserer Verkehrssicherheit hier in Ludwigsburg"

Auch den anwesenden Vertretern der fünf beteiligten Schulen, die jedes Jahr genügend Schülerinnen und Schüler für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen, dankte sie für ihr Engagement und ihre Unterstützung.

Heinz Mayer, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt Ludwigsburg bedankte sich ebenfalls bei den Schülerlotsen für ihren Einsatz: "Jeder hat es am Morgen eilig und ihr sorgt dafür, dass es nicht zu kniffligen Situationen kommt.

Jutta Kuhn, Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Ludwigsburg und Daniela Schaffner vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg verabschiedeten jeden einzelnen "alten" Schülerlotsen und übergaben ihnen als Anerkennung ihrer Leistung eine Urkunde, begrüßten die "Neuen" und statteten sie mit ihren Mützen aus.

Für Kurzweil und viele Lacher sorgte das Impro-Theater des Friedrich-Schiller-Gymnasiums unter der Leitung von Herrn Waibel.

Seit dem Jahr 2006 wurden für den freiwilligen Schülerlotsendienst in Ludwigsburg insgesamt 378 Verkehrshelferinnen und -helfer ausgebildet. Eingesetzt werden pflichtbewussten und zuverlässigen Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse. Die Ausstattung der Schülerlotsen mit Mütze, Warnweste, Anorak und Kelle übernimmt die Kreisverkehrswacht Ludwigsburg.

In Deutschland Schülerlotsen seit 1953 im Einsatz. Seitdem gab keinen tödlichen oder schweren Unfall an durch Schülerlotsen gesicherten Einsatzstellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell