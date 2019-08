Polizei Bochum

POL-BO: Kleinkraftrad gerät in Straßenbahnschiene - 43-Jähriger wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Unfall in Grumme: Ein 43-jähriger Herner ist am Mittwochvormittag, 14. August, mit seinem Kleinkraftrad auf der Castroper Straße gestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu.

Gegen 9.40 Uhr war stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 244 aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Krad in die Straßenbahnschienen geriet und stürzte. Sein Fahrzeug rutschte in den Gegenverkehr und brachte den Reifen eines Autos zum Platzen.

Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten 43-jährigen ins Krankenhaus. Der Autofahrer (65, aus Bochum) blieb unverletzt.

Der Sachschaden liegt nach einer ersten Schätzung bei 1.200 Euro.

