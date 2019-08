Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Betrügerische Handyfinanzierungen in Bochum und Dortmund - Kölner Trio scheitert im Ruhrgebiet

Bochum (ots)

In den Nachmittagsstunden des gestrigen 13. August wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei zum Bochumer Ruhrpark gerufen.

Gegen 15.30 Uhr war dort eine Frau (25) in einem Elektromarkt dabei aufgefallen, wie sie unter falschem Namen versucht hat, über eine Finanzierung zwei hochwertige Handys auf betrügerischem Weg zu "ergaunern".

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Nachbarbehörde Dortmund erhielten die einschreitenden Beamten sehr schnell die Info, dass die 25-Jährige wenige Stunden zuvor mit eben dieser Masche auch dort in zwei Elektromärkten kriminell aktiv geworden ist. In einem Geschäft erbeutete sie so zwei Handys.

Noch in dem Bochumer Geschäft teilte die in Köln lebende Frau den Beamten mit, dass zwei Männer in einem Pkw auf dem nahen Parkplatz auf sie warten würden.

Mit Unterstützungskräften konnte der Wagen dort ausgemacht werden. Wenig später nahmen die Polizisten die beiden polizeibekannten Männer (28/34), die ebenfalls in Köln leben, fest.

Was fanden die Beamten im Kofferraum des Autos? Die beiden, auf betrügerische Weise in Dortmund ergaunerten Handys.

Die polizeilichen Ermittlungen gegen das Kölner Trio, für das unser Ruhrgebiet ein "schlechtes Pflaster" war, dauern an.

