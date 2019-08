Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Balkonbrand im Stadtteil Bergen - Tatverdächtige in Untersuchungshaft!

Bochum (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Bochumer Staatsanwaltschaft und des Bochumer Polizeipräsidiums.

In den Nachmittagsstunden des 11. August (Sonntag) konnte anlässlich eines Brandes auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Bergener Straße in Bochum eine Tatverdächtige festgenommen werden.

Die Frau steht in dringendem Tatverdacht, für diese und weitere Brandstiftungen im Bereich Bochum-Bergen/Hiltrop verantwortlich zu sein.

Auf Antrag der Bochumer Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Bochum Haftbefehl erlassen.

Die polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen weiterer Brandlegungen dauern an.

