POL-BO: Nach Einbruch: Bochumer Einsatztrupp nimmt Tatverdächtigen (32) fest

Bochum (ots)

Ermittlungserfolg für den Einsatztrupp (ET) der Bochumer Polizei: Nach einem Einbruch in der Innenstadt am Dienstagabend, 13. August, stellten die Zivilbeamten einen Tatverdächtigen (32).

Gegen 23.30 Uhr rückte die Feuerwehr zur Wittener Straße aus - in einem dortigen Büro war der Brandmeldealarm ausgelöst worden. Vor Ort fanden die Feuerwehrleute zwar kein Feuer, jedoch etliche Hinweise zur Ursache des Alarms, der offenbar infolge eines Einbruchs ausgelöst worden war. Sie verständigten die Polizei.

Einem zivilen Einsatztrupp gelang im Rahmen der Fahndung wenig später die Festnahme eines dringend tatverdächtigen Mannes; ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz.

Die Ermittlungen dauern an.

