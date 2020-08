Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

Landkreis Tuttlingen) Wasser tropft durch Decke (12.08.2020)

Gosheim (ots)

Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karpfenstraße lief am heutigen Mittwoch gegen 1 Uhr Wasser in die darunterliegende Wohnung. Da niemand die Wohnungstür öffnete, wurde diese durch die Freiwillige Feuerwehr Gosheim im Beisein der Polizei geöffnet. Als Wasserquelle wurde eine defekte Wasserleitung in der Decke lokalisiert. Das Wasser wurde abgepumpt.

